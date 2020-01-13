إدارة النصر تُثمن دعم العجلان بمليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي فهد بن عبدالعزيز العجلان دعمًا ماليًّا للعالمي تبلغ قيمته مليون ريال.

ومن جانبها، ثمنت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة من العضو الذهبي العجلان، والتي لا تستغرب منه تجاه العالمي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب التعاون، ليتلقى مكافآت مالية كبرى من أعضائه الذهبيين ومحبيه.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

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