إدواردو: لعبت مباراة واحدة.. كيف تتهموني بتراجع المستوى؟!

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو استغرابه من اتهام البعض بتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، رغم مشاركته في مباراة واحدة بسبب الإصابة.

وقال إدواردو خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “عودنا مؤخرًا من كأس العالم للأندية وحصلت على ثالث أفضل لاعب في البطولة، ولعبت مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة.. فكيف تسألونني عن تراجع مستواي؟!”.

وعن انخفاض مستوى الهلال مؤخرًا، قال: “أعتقد أن الفريق يسير بشكل جيد، وأداؤنا جيد، اليوم في الشوط الأول تراجع المستوى قليلًا، لكن بصفة عامة كان هناك مجال لتسجيل أهداف كثيرة”.

وعلق إدواردو على نتيجة مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، قائلًا: “صحيح كانت مباراة تنافسية بمستوى عالٍ، الشوط الثاني ارتفع نسق المباراة.. والهدف جاء في آخر الدقائق وهذا جزء من كرة القدم”.

ادواردو – لاعب #الهلال– عن سوء مستواه:

حصلت على ثالث أفضل لاعب في #كأس_العالم.. ولم ألعب إلا مباراة واحدة بعدها بسبب الإصابة.#الفيصلي_الهلال pic.twitter.com/UYYcHd7xcY — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2020

مباراة الهلال:

وأُقيمت مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم بدون أهداف، قبل أن ينجح سيباستيان جيوفنيكو في هز الشباك عند الدقيقة 47، وسجل خاليم هايلند هدف التعادل في الدقيقة 55.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، حيث تقدم الزعيم مجددًا عند الدقيقة 88 من ركلة جزاء سددها البرازيلي كارلوس إدواردو، إلا أن هايلند نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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