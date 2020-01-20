إدواردو يتقدم.. والفيصلي يتعادل سريعًا
في الدقائق الأخيرة

إدواردو يتقدم.. والفيصلي يتعادل سريعًا

2020/01/20
الساعة 8:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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احتفال لاعبو الهلال بالهدف
المواطن - مروة نبيل

شهد الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد الهلال سرعة كبيرة من لاعبي الفريقين، حيث تقدم الزعيم مرتين، ونجح عنابي سدير في التعادل.

وتقدم سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 47، قبل أن يُحرز خاليم هايلند التعادل في الدقيقة 55، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد في مباراة الفيصلي ضد الهلال.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 88، قبل أن يُحرز البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التقدم من ركلة جزاء، إلا أن هايلند سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 92، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة.

ويلعب الفيصلي ضد الهلال- الآن- في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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