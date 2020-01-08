إدواردو ينعش تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك البرازيلي كارلوس إدواردو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجمه إدواردو خلال المران، وعلق قائلًا: “السوبر يعود للتدريبات الجماعية.. هلا باللي عوّد كارلوس إدواردو”.

وغاب كارلوس إدواردو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، نظرًا لمعانته من تمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع.

ونجح الهلال في الفوز على الأهلي بالأمس بنتيجة 3/1، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة من 12 مباراة، ويحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة من 13 لقاء.

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