إرم ذات العماد.. وثائقي يثبت بالأدلة والبراهين موطن قوم عاد

المواطن - الرياض

في رحلة توثيقية مدعّمة بالعلم ومستبصرة بآيات القرآن الكريم، يروي عيد اليحيى تفاصيل غير مكتشفة عن مدينة غافية في صحراء الربع الخالي ضمن الفيلم الوثائقي “إرم ذات العماد” على MBC1.

وبعدما قام مجموعة من الباحثين والعلماء برحلات سعياً لإيجاد الدلائل والبراهين المادية التي تثبت موقع هذه المدينة، وضع الباحث عيد اليحيى، وهو الإنتروبولوجي في جغرافية الجزيرة العربية وتاريخها وآثارها، وابن المملكة قدميه على أول الطريق في رحلة العلم والتاريخ.

وقرّر اليحيى أن يصول ويجول في الجزيرة العربية، عابراً الربع الخالي بشرقه وغربه، شماله وجنوبه، مستكشفاً المناطق المتوارية خلف في للرمال، ومستبصراً بآيات القرآن الكريم، ليثبت بالأدلة والبراهين المادية الأثرية والانتروبولوجية الموطن الحقيقي لقوم عاد.

يُعرض الفيلم الوثائقي “إرم ذات العماد” على MBC1، الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

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