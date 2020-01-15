إزالة تعديات على أراضٍ بعسير بمساحة أكثر من 225 ألف متر
أكد أمين المنطقة أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين

إزالة تعديات على أراضٍ بعسير بمساحة أكثر من 225 ألف متر

2020/01/15
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أزالت أمانة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة أكثر من 225 ألف متر مربع.
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, مشيراً إلى أن المخالفين حاولوا الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثيات متنوعة في 9 مواقع بمنطقة عسير، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين وستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية.

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