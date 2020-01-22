إزالة 100جم من بروستات مريض بالهولميوم ليزر ببريدة
بدون فتح جراحي في مستشفى الملك فهد التخصصي

إزالة 100جم من بروستات مريض بالهولميوم ليزر ببريدة

2020/01/22
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تضخم البروستات
المواطن - بريدة

نجح فريق طبي بقسم المسالك البولية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بإجراء عملية تقشير للبروستات باستخدام الهولميوم ليزر (HOLEP) بدون فتح جراحي، لمريض يعاني من تضخم شديد في البروستات، وإزالة أكثر من ١٠٠ جرام من نسيج البروستات وقد خرج المريض من المستشفى بصحة جيدة.

وبيّن التجمع الصحي بالقصيم بأن هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج تضخم البروستات الحميد حيث يتم تقشير البروستات عن طريق الليزر باستخدام الهولميوم مقارنة بالطرق الأخرى، والتي تتميز بقلة النزيف، وعدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، ويعد الخيار الأمثل للمرضى الذين يستعملون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى الخروج من المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي كحد أقصى.

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