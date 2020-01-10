إسباني يُدير قمة النصر والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم قمة النصر والاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

النصر والاتحاد

ويُدير مباراة النصر والاتحاد اليوم طاقم تحكيم إسباني يقوده خيسوس مانزانو حكم الساحة، ويُساعده نيفادو جونزاليس ومارتينيز نيكولاس، والحكم السعودي شكري الحنفوش، وحكم الفيديو جونزاليس فوينتيس ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويلعب النصر والاتحاد اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على