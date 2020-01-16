إشغال الفنادق والشقق المفروشة في جازان مع الإجازة

المواطن - علي شيبان - جازان

شهدت منطقة جازان في الأسبوع الماضي ازدحاماً كبيراً من قبل الزوار والسياح من داخل وخارج المنطقة وذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية والموسم الشتوي والمناسبات مما أدى إلى إشغال الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة.

الفعاليات الشتوية:

وفي حديث خاص إلى “المواطن” قال إبراهيم قيسي: إن منطقة جازان ازدحمت في الأسبوع الماضي وذلك تزامناً مع الإجازة المدرسية وأقامت فعاليات المهرجانات الشتوية حيث شهدت منطقة جازان عدة فعاليات ومهرجانات مثل كرنفال جازان والفعاليات الشتوية والمهرجانات والألعاب المائية في الكورنيش الجنوبي ومهرجان العسل بالعيدابي ومهرجان هروب الشتوي ومهرجان الفل وعدة مهرجانات في مختلف المحافظات وكانت الأجواء المعتدلة التي تشهدها المنطقة لها دور كبير في جذب السياح والمتنزهين الأمر الذي أدى إلى شغل الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة.

المناسبات:

أما عريشي فتحدث عن المساوئ وقال: كانت الإجازة المدرسية لها دور كبير في إشغال الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة حيث أن بعض الشباب حددوا أيام زفافهم في الإجازة المدرسية مما يضطر أغلب العرسان بالحجز في الفنادق وبعض الشقق الفندقية في مدينة جيزان وذلك لقضاء بعض الأيام مع شريكة حياته والاحتفال بالأجواء والمهرجانات القريبة من المدينة أو خارجها.

تجهيزات مسبقة:

من جهته، أوضح محمد حازمي أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان ومن خلال العديد من اللجان قامت في وقت سابق بمتابعة والوقوف على جاهزية الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية من أجل استقبال السياح والمتنزهين من داخل وخارج المنطقة بل إن أغلب السياح كانوا من خارج المملكة العربية السعودية وقد وصلت نسبة أشغال الفنادق أكثر من 95٪ مما أدى إلى ارتفاع الاقتصاد بالمنطقة وجعل جازان منطقة سياحية من الدرجة الأولى وذلك بإشراف وتعليمات وقيادة أمير المنطقة ونائبة والدوائر الحكومية.

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