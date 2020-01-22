إصابة أول أمريكي بفيروس كورونا الجديد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أكد مسؤول بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن رجلًا أمريكيًا في ولاية واشنطن أُصيب بـ فيروس كورونا الجديد المعدي والمنتشر من الصين.

والمريض أمريكي في العقد الثالث، مقيم في سياتل، وهو حاليًا في المستشفى وبحالة جيدة، ولكن تتم مراقبته عن كثب.

وكان قد سافر إلى ووهان، لكنه لم يزر أيًا من الأسواق، ووصل إلى الولايات المتحدة في 15 يناير، وأُصيب بالسعال والحمى وسيلان الأنف، وبالكشف عليه اتضح أنه التقط عدوى فيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤولون الصحيون إن المريض وصل إلى الأطباء في 16 يناير، وتم اختباره في 17 وتم تأكيد تشخيصه يوم الاثنين.

وفي أعقاب تحديد هوية هذا المريض الأمريكي الأول، يتم إعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من ووهان إلى الولايات المتحدة إلى المطارات الثلاثة للفحص.

ولا يعتبر مسؤولو واشنطن مرض الرجل الأمريكي خطيرًا، لكنهم يأخذون الاحتياطات اللازمة.

ومع إضافة الولايات المتحدة، يكون فيروس كورونا الجديد انتشر من ووهان، الصين إلى تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وأكد المسؤولون في الصين أن الفيروس، يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهابات الجهاز التنفسي التي تهدد الحياة، ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، وأن كبار السن هم الأكثر عرضة للتعرض لخطورة الفيروس.

ويعمل خبراء اللقاحات على تعديل لقاح للحماية من فيروس كورونا الجديد.

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