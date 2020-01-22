إصابة عمر البشير بوعكة صحية ونقله للمستشفى

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نُقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى مشفى السلاح الطبي في أم درمان، عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى.

يذكر أن النيابة في السودان، رفضت طلب محامي الدفاع، الإفراج بكفالة عن وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المتهمة بالثراء الحرام والحصول على مال مشبوه، وأرجعت النيابة رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق، فيما أكدت وكيلة النيابة، سلوى خليل، أن حرم البشير “ما زالت رهن الاعتقال”، نافية ما تم تداوله من أنباء عن إطلاق سراحها على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.

ووفقًا لموقع “روسيا اليوم”، ألقي القبض على وداد بابكر، على خلفية بلاغات في حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق مخالفة للقانون.

من الجدير بالذكر، وداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، تخضع للتحقيق أمام النيابة العامة السودانية، للرد على اتهامات موجهة لها حول أرصدة وحسابات مصرفية غير شرعية تابعة لها في ماليزيا، حيث شملت التحقيقات مع زوجة البشير أراضي سكنية في أحياء راقية بالعاصمة الخرطوم، ومشاريع زراعية ضخمة بولاية القضارف شرقي البلاد.

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