إصابة قائد مركبة اصطدم بحاجز خرساني بالجموم

المواطن - الجموم

أصيب قائد مركبة إثر انحراف شاحنة عن مسارها واصطدامها بحاجز خرساني في محافظة الجموم بعد قرية الغزيات.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية “911” أن فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث على الفور.

وأضاف مركز 911 أنه تم نقل قائد السيارة المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وينصح عادة بتجنب التهور وعدم القيادة بسرعة خاصة في الطرق التي يوجد بها منحنيات، حيث تتسبب السرعة الزائدة في عدم القدرة بالسيطرة على السيارة.

كما تحذر الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من أن تجاوز السرعات المقرر يعرض صاحبها للغرامة والعقوبة.

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