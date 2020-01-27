إصابة 15 معلمة وطالبة في تصادم مركبتين بالطائف

المواطن - الطائف

أصيبت 15 معلمة وطالبة في تصادم مركبتين بالطائف، منهن حالتان إصابتهما خطيرة، وتم نقل الجميع إلى مستشفى قياء العام.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة ٩١١ عند الساعة ٧:٢٣ص وكذلك من عدة مواطنين عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما حافلة ميكروباص والأخرى من نوع جمس وكلتاهما تقل عدداً من الطالبات والمعلمات وذلك على طريق الخيالة بعد منطقة أبو راكة جنوب الطائف.

وأضاف: على الفور تم توجيه ست فرق إسعافية من الطائف وطلب الدعم من هلال الباحة بإرسال ثلاث فرق إسعافية كذلك طلب الدعم من صحة الطائف لمباشرة الموقع والذي يبعد حوالي ١٤٠ كيلومتراً عن الطائف.

وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن 8 حالات نُقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية فيما تبقى سبع حالات إسعافية حيث نقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر والصحة

وأردف الثبيتي: أن جميع الحالات نقلت إلى مستشفى قياء العام حيث تم نقل حالتين خطيرة فيما قُدرت بقية الحالات من متوسطة إلى بسيطة.