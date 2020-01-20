إطلاق السيارة الكهربائية لوسيد AIR بدعم من صندوق الاستثمارات
بسعر يبدأ من 225 ألف ريال

إطلاق السيارة الكهربائية لوسيد AIR بدعم من صندوق الاستثمارات

2020/01/20
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق أولى سيارات شركة لوسيد، المدعومة من قبله، والتي تحمل اسم “لوسيد AIR” في شهر إبريل المقبل في مدينة نيويورك.

وكشفت لوسيد عن أول سياراتها الكهربائية بعد العمل على تطويرها منذ 3 سنوات، لتصبح محط أنظار العالم؛ كونها منافسة مباشرة للعملاقة تيسلا التي رفضت عرض الاستثمار السعودي ما جعل الصندوق الاستثماري يتجه إلى لوسيد.

وسبق أن أقامت لوسيد احتفالًا مصغرًا بانطلاق النسخة التجريبية الأولية من سيارتها في شهر ديسمبر الماضي، والآن تؤكد الشركة إطلاقها في شهر إبريل المقبل بسعر يبدأ من 60 ألف دولار ما يعادل 225 ألف ريال.

يذكر أن مصنع الشركة يقع في ولاية أريزونا الأمريكية، وستكون لوسيد Air أول سياراتهم، ويتوقع أن تتجه الشركة لاحقًا للتصنيع على الأراضي السعودية.

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احمد
ضيف
احمد

بإذن الله تكون قيمتها غير مكلفة ولأنها بالشحن الكهربائي والحقيقة الناس بتشتريها أكيد حتى ماعاد يكون فيه انتبه لزيت المكينة أو البنزين

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