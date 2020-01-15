المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق الواجهة الجديدة للخدمات الإلكترونية لقطاع العمل، وذلك ضمن مشاريع الوزارة للتحول الرقمي وتطوير تجارب العملاء من خلال تقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات ورفع نسبة الأتمتة، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ويتيح التصميم الجديد العديد من المميزات لتحسين تجربة المستخدم للموقع ومنها: ” توحيد التصميم والتجربة لجميع الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل، لوحة تحكم تتيح للمستفيد تخصيص بعض العناصر منها الوصول السريع، سهولة التنقل بين بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت والأفراد، قائمة جانبية موحدة تسهل الوصول إلى المنشآت، المفضلة، التنبيهات والاستعلامات، البحث السريع للمنشآت والخدمات، تصنيف الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تفضيل منشأة “.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حصلت مؤخراً على جائزة “الريادة في التحول الرقمي” في منتدى التقنيات الناشئة، وتعمل على تطوير وحوكمة إجراءاتها إلكترونياً، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وسرعة تنفيذ الخدمات ذاتياً.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تجربة النسخة الجديدة من موقع الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل، وذلك عبر الرابط التالي:

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