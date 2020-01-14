إطلاق نار وتمرد في المخابرات السودانية وإغلاق المجال الجوي

المواطن - متابعة

أغلقت السلطات السودانية المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات.

وأفادت قناة الحدث إلى وجود حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز بسبب عدم رضائهم عن المستحقات التي صرفت لهم بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية في وقت سابق أنباء عن إطلاق نار كثيف في العاصمة الخرطوم.

وتحدث تجمع المهنيين السودانيين عن إطلاق نار متواصل مع إغلاق شوارع مؤدية لأحياء العاصمة، قائلًا: إن هنالك أنباء تشير إلى تمرد قوات تابعة لهيئة العمليات في الاستخبارات.

ودعا تجمع المهنيين، المواطنين السودانيين والأجانب إلى الابتعاد عن تقاطع شارع المطار مع دوار الجريف ومن كل المناطق العسكرية وعدم التجمهر تحسبًا لأي اشتباكات مسلحة قد تحدث، نظرًا لتوتر الأوضاع وضبابية الرؤية وحرصًا على سلامة الجميع.

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