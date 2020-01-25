إطلالات مميزة لـ أحلام الشامسي في موسم الرياض

قدمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، عكست مدى ذوقها الرفيع في ارتداء ما يبزر أناقتها بشكل ملفت وذلك خلال أحيائها أحدث حفلاتها في ختام موسم الرياض.

وارتدت أحلام الشامسي فستاناً طويلاً مجسماً من قماش القطيفة باللون الكناري الفاتح، وبه وشاح طويل مصمم بأسلوب أنيق، كما ارتدت فستاناً مجسماً طويلاً، بأكمام طويلة، مصمم من قماش القطيفة باللون الأسود، مزين ببعض الريش الناعم، وأكمل سحر إطلالتها بجوانتي.

أحلام الشامسي ولد 13 فبراير 1968 وهي مغنية إماراتية تلقب نفسها بـ “الملكة” كما لقبها الفنان محمد عبده بلقب فنانة الخليج وتُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجانات قرطاج المعروفة باسم سوسة والحمامات.

كما شاركت أحلام الشامسي بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة خليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، المغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.