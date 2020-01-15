إعادة فتح أجواء السودان بعد سحق التمرد

المواطن - متابعة

أعاد السودان اليوم الأربعاء فتح المجال الجوي بعد أن تم سحق التمرد المسلح الذي قام به عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، الثلاثاء.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعلن اليوم أنه تم استخدام السلاح للقضاء على التمرد بعدما رفضوا الاستجابة لنداءات الاستسلام.

وقال الجيش السوداني: إن جنديين قُتلا وأصيب أربعة خلال القتال الذي استمر ساعات في الخرطوم مع أعضاء سابقين في جهاز المخابرات قبل أن تنجح قوات الأمن في سحق التمرد في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق صرح وزير النفط في التلفزيون الرسمي أن الجيش استرد حقلي نفط صغيرين في دارفور كان المسلحون قد سيطروا عليهما مضيفًا أن الإنتاج استؤنف يوم الأربعاء.

وكان عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة قد أغلقوا الحقلين يوم الثلاثاء حيث نظموا احتجاجًا على مخصصات نهاية الخدمة، وينتج الحقلان نحو خمسة آلاف برميل نفط يوميًا بحسب رويترز.

وتعهد رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات، وقال البرهان: ”جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح“.

بدوره أعلن محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء: ”ما حدث يوم الثلاثاء من أحداث يعتبر تمردًا“ مضيفًا أن الجيش قادر على وضع حد لما حدث بأقل خسائر ممكنة.

وكانت إعادة هيكلة أجهزة الأمن التي واجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.

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