إعلامية سعودية مهاجِمة المنظمات الحقوقية: تكيل بمكيالين

المواطن - متابعة

هاجمت الإعلامية السعودية، خديجة عبد الله، منظمات حقوق الإنسان، واتهمتها بعدم الحيادية، والتفريق بين الدول، وذلك في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقالت الإعلامية السعودية في تغريدتها: “المنظمات التي تسمي نفسها منظمات حقوقية تكيل بمكيالين عندما تتحدث عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العظمى”.

وأكدت أنه لا توجد دوله في العالم تنهض بحقوق الإنسان كما تفعل المملكة، التي تستمد تعاليمها من المنهج الإسلامي في التسامح، كما أنها لا تقبل بتدويل وتسييس قضاياها الداخلية.

ورد المستشار الإعلامي، والمراقب والمحلل في القضايا الإعلامية الدولية، أحمد سعيد البياهي، على تغريدة الإعلامية السعودية مؤكداً ما تقوله، وأن منظمات حقوق الإنسان تنتقي دولاً بعينها.

وغرد البياهي قائلاً: “كاتبتنا العزيزة ملف حقوق الإنسان لدى منظمات حقوق الإنسان يدار بأيدٍ تنتقي دولاً بعينها، وبعقلية أجندات مؤدلجة تخدم دولاً هي من تُحرك عجلة هذا الملف ضمن سياساتها تجاه الدول المستهدفة”.

كما تفاعل مُعد ومقدم البرامج الإذاعية سابقاً، أبو عبدالعزيز الغامدي، والذي غرد مؤكداً صحة قول خديجة فغرد: “نعم تفعل ذلك لأنها تميل مع من يدفع، وأعداؤنا يدفعون لتغيير الحقائق، أما نحن فإننا نتعامل بطبعنا الأمانة والإخلاص”.

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