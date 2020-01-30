إعلامي إماراتي يستنجد بشرطة دبي لضبط مريم حسين

المواطن - متابعة

وجَّه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، رسالة إلى قائد شرطة دبي، حول أزمته مع الفنانة المغربية مريم حسين.

وطالب الإعلامي الجسمي في رسالته بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بحبسها وإبعادها عن الإمارات.

ونشر الجسمي فيديو عبر حسابه بـ “تويتر”، قال فيه: “أوجه رسالة إلى القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، ومساعده للبحث الجنائي اللواء خليل المنصوري؛ أن المدعوة مريم حسين صدر ضدها حكم استئناف بالحبس لمدة شهر والإبعاد من الدولة يوم 26 يناير الجاري، وأتساءل: لماذا هي حرة طليقة؟! لا أحد فوق القانون، ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه”.

وطالب شقيق الفنان حسين الجسمي، بالقبض عليها مؤكدًا أنه تضرر هو وعائلته مما فعلته مريم حسين.

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