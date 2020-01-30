إعلان أسماء الفائزين في تحدي الرياضة للجميع

المواطن - واس

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن أسماء الفرق الفائزة في مسابقة “تحدي الرياضة للجميع” لطلاب الجامعات في حفل التكريم الذي أقيم في الرياض، وحقق المركز الأول فريق (إندورفين) من جامعة أم القرى، وحصل على المركز الثاني فريق (150 دقيقة) من جامعة جنوب إلينوي الأمريكية وجاء ثالثًا فريق (صحتك في خطوتك) من جامعة حائل.

تم تنظيم المسابقة في 9 مدن مختلفة، وهي المدينة المنورة، المجمعة، مكة، الظهران، الرياض، حائل، جدة، فيرفاكس بولاية فيرجينيا، و كاربونديل بولاية إلينوي ،وشهدت مشاركة 18 فريقاً من طلاب جامعات سعودية وأمريكية، وذلك من خلال تطوير حملات لتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، والمساهمة بفعالية إلى تحسين جودة الحياة، حيث وصل للدور النهائي كل من فريق إندورفين من جامعة أم القرى، وفريق “صحتك في خطواتك” من جامعة حائل، وفريق “150 دقيقة” من جامعة جنوب إلينوي.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال أن منافسة (تحدي الرياضة للجميع) تسعى إلى دعم الجيل الجديد من الشباب السعودي من خلال خلق أفكار جديدة لتحفيز وتشجيع الممارسة المجتمعية للأنشطة الرياضية، وذلك يأتي إيماناً منّا بحجم القدرات الإبداعية والمواهب التي يتمتع بها أبناء المملكة، حيث نسعى لتمكينهم ليكونوا روّاداً في مجال تعزيز أنماط الحياة الصحية”.

وأضاف: “تعد منافسة (تحدي الرياضة للجميع) خطوة فريدة من نوعها، حيث تم تنظيمها في دولتين، كمثال حي على كيفية مشاركة أي شخص في أي مكان ضمن الأنشطة الرياضية بجميع أنواعها، ولهذا نحن نشجع جميع الفرق المشاركة في هذه المنافسة، من حيث تصميم الحملات الإبداعية، وسنعمل على تعزيز مستوى المشاركة في مثل هذا النوع من الأنشطة.

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