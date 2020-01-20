إعلان الجدول الزمني للأشواط الختامية لمهرجان الإبل
التشبيه والتسنين الجمعة المقبل على فترتين

إعلان الجدول الزمني للأشواط الختامية لمهرجان الإبل

2020/01/20
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم الجدول الزمني للأشواط الختامية، وموعد التشبيه والتسنين للهجن المشاركة في السباق وموعد تواجد اللجان المنظمة ودخول الملاك والهجن المشاركة.

وتقرر أن يكون موعد التشبيه والتسنين يوم الجمعة المقبل، على فترتين الصباحية في ميدان رماح من الساعة 8 إلى 11 صباحًا، والفترة المسائية في ميدان الملك عبدالعزيز من الساعة 3 إلى الخامسة مساء، فيما سيكون موعد تواجد اللجان المنظمة ودخول الملاك والهجن يوم السبت، حيث سيكون دخول الملاك والهجن المشاركة الساعة الثامنة صباحًا، وتواجد اللجان المنظمة الساعة الثامنة والنصف صباحًا، على أن ينطلق شوطا الزمول (مفتوح – عام) الساعة التاسعة صباحًا.

وفي الفترة الثانية سيكون دخول الملاك والهجن المشاركة الساعة 11 صباحًا، فيما ستتواجد اللجان المنظمة الساعة 11:30 صباحًا، على أن يحدد انطلاق شوطي الحيل (مفتوح – عام) لاحقًا.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • مهرجان الإبل يعاقب ابن دغيثر بمليون ريال ويحرم ابن حجنة عامين
    •
  • مُلاك الإبل يودعون المهرجان وسط ترقب النسخة الخامسة
    •
  • هجن الرئاسة تخطف الأضواء في سباقات الهجن بـ9 ألقاب
    •
  • 11 منقية تتنافس على بيرق المؤسس
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :