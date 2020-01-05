إغلاق حسابات أشهر وكالة أنباء إيرانية عبر مواقع التواصل

المواطن - متابعة

تعرضت أشهر وكالات الأنباء الإيرانية، لغلق حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وفيس بوك، وانستقرام، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الصفحة الرئيسية لموقع وكالة أنباء تسنيم الإخبارية الإلكتروني، أن الحسابات التابعة للنسخة العربية من الموقع تم تعطيلها بالكامل.

وكان تطبيق تويتر قد بدأ حملة منذ العام الماضي ضد الحسابات الإيرانية التي تنشر أخباراً مضللة وأعلن عن حذف آلاف الحسابات الإيرانية منها 2600 من حسابات مزيفة في فبراير الماضي، كانت ضمن شبكة إيرانية تقود “حملات التأثير” على الرأي العام.

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