إغلاق 7 محلات مخالفة برجال ألمع

المواطن - محمد الغبيشي - رجال ألمع

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع مؤخراً عدداً من الجولات التفتيشية على العديد من المحال التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية والتأكد من شرعية العاملين بها .

وأكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أن هذه الجولات والبالغ عددها 37 جولة تفتيشية قد أسفرت عن إغلاق 7 محلات وإنذار 15 أخرى بالإغلاق ورصد 15 مخالفة إضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وقدرها 14 كيلوجراماً و18 لتراً.

وأضاف حافظ أن هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمستهلكين وكذلك للقضاء على المخالفين، مشدداً على أن العقوبات في انتظار كل من يحاول التلاعب أو عدم الالتزام بالاشتراطات، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها على الرقم 940.

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