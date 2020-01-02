إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة في عسير
ضمن حملة الرقابة البلدية

إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة في عسير

2020/01/02
الساعة 1:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلقت أمانة عسير أمس 9 منشآت تجارية مخالفة بعد عدة جولات قامت بها فرق الرقابة المسائية على الأسواق بمدينة أبها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك .
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المراقبين رصدوا عدة مخالفات بحق هذه المنشآت حيث تبين أنها مخالفة للاشتراطات الصحية فتم إغلاقها فورا، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الأنظمة، و اللوائح بحق المخالفين، سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية، وخدمات، مشدداً على أهمية الإبلاغ عن المخالفات فور ملاحظتها عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.

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