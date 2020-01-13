إقالة منتظرة لـ Valverde اليوم بعد نكسة السوبر

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إقالة المدرب الإسباني Valverde المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قريبة للغاية، مع وجود توقعات حول إتمام الإقالة اليوم الاثنين بسبب الضغط الكبير على مجلس إدارة برشلونة.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إن Valverde وصل اليوم إلى مقر تدريبات برشلونة مبكرًا قبل التدريبات بثلاث ساعات مما يدل على اقتراب إقالته من منصبه.

وكان مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوزيب بارتوميو دخل في حديث مطول مع Valverde أمس الأحد بعد التدريبات مما زاد التكهنات حول اتخاذ القرار بإقالته اليوم.

جوارديولا وإنريكي يساندان Valverde

يذكر أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ساند Valverde حيث قال: أشعر بالحزن من أجله فهو لا يستحق هذا الأمر.

وفي السياق ذاته قال لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا: Valverde قادر على قيادة برشلونة من أجل تحقيق مزيد من البطولات في الموسم الجاري.

وكانت جماهير برشلونة فتحت النار على المدرب Valverde بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد يوم الخميس الماضي في نصف نهائي السوبر الإسباني بثلاثية مقابل هدفين، حيث انتقد الكثيرون أداءه في قراءة المباراة مع عدم تصحيح الأخطاء الدفاعية لنادي برشلونة.

تشافي يصدم برشلونة

جدير بالذكر أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي السابق رُشحا لتدريب برشلونة في حال تم إعلان إقالة Valverde رسميًا.

وكان تشافي صدم برشلونة وفقًا لما ذكرته صحيفة ” أس ” الإسبانية أمس الأحد بأنه لن يتولى تدريب برشلونة في نصف الموسم الجاري حتى ولو تمت إقالة Valverde مفضلًا تولي المهمة في صيف عام 2020، أي بعد نهاية الموسم الجاري.

وسبق لـ Valverde تدريب نادي أتلتيك بلباو الإسباني قبل توليه تدريب فريق برشلونة في عام 2017.

يذكر أن Valverde تولى من قبل تدريب أندية عدة مثل فياريال الإسباني وأوليمبياكوس اليوناني وإسبانيول الإسباني.

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