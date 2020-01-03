إقامة السوبر السعودي في جدة تُقلق النصر

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تخطي الحظ السيئ الذي يواجهه عند خوض أي مباراة نهائية في جدة، حيث عاني العالمي في معظم المباريات النهائية التي خاضها على بطولات في جدة.

وسبق لنادي النصر لعب تسع مباريات نهائية في جدة، حيث فاز بثلاث وخسر ستة نهائيات.

وخسر النصر أربعة نهائيات أُقيمت في جدة ضد الشباب ثم خسر من الأهلي في نهائي كأس الملك مرتين عامي 2012 و2016 إضافة لخسارة الدوري أمام نادي الاتحاد بعام 2001، وخسارة لقب كأس الملك بعام 2015 ضد نادي الهلال.

وتُوج النصر بثلاثة ألقاب فقط في جدة، حيث فاز بلقب كأس الملك بعام 1990 على حساب التعاون، وتُوج ببطولة الأمير فيصل بن فهد في عام 1999 على حساب الاتحاد، ثم فاز بلقب الدوري في عام 1995 على حساب الهلال.

وسيُقام السوبر السعودي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بين ناديي النصر والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019، بينما تُوج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد.

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