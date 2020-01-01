إكس بي جي تقدم منتجات جديدة لعشاق الألعاب

المواطن - متابعة

تعتزم شركة “إكس بي جي” XPG كشف النقاب عن باقة من المنتجات الجديدة لعشاق الألعاب، خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الباقة الجديدة تضم الحاسوب الصغير XPG Gaia، الذي يمتاز بأدائه الفائق لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، وكذلك جهاز اللاب توب XPG Xenia 15 والشاشة Photon الجديدة قياس 27 بوصة.

وأشارت الشركة إلى أن الحاسوب الصغير يزخر بمعالجات إنتل Core i7 من الجيل التاسع ومزود بما يصل إلى ثماني أنوية، ويستوعب بطاقات الرسوميات المخصصة لأجهزة سطح المكتب ذات الارتفاع المزدوج وبطول يصل إلى 20 سم، كما تشتمل باقة تجهيزات الحاسوب الصغير على وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 500 وات، بالإضافة إلى اثنين من منافذ Thunderbolt وإيثرنت مع دعم شبكة الواي فاي 6.

ويأتي جهاز اللاب توب XPG Xenia 15 المخصص للألعاب بشاشة IPS قياس 6ر15 بوصة وتعمل بدقة 1080 بيكسل مع توافر معالجات إنتل Core i7 من الجيل التاسع وكذلك أقراص الحالة الساكنة SX8200 Pro M.2.

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