إلزام إيران بدفع تعويضات للمتضررين من هجمات 11 سبتمبر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قضت محكمة أمريكية في نيويورك بإلزام إيران بدفع 2 مليون دولار؛ كتعويضات لبعض عائلات المتضررين من هجمات 11 سبتمبر 2011.

وجاء في الحكم: تم إصدار الحكم النهائي نيابة عن المدعين في بورلنغام (مدينة في كاليفورنيا) ضد إيران بأن يحصل المدعون على تعويضات اقتصادية قدرها 2 مليون دولار لكل أسرة؛ عن الألم والمعاناة لفقدان أمواتهم.

وأفاد الحكم أنه يجب احتساب الفائدة بمعدل 4.96% سنويًا، منذ عام 2011، ويتضاعف حتى تاريخ الحكم في 7 يناير 2020.

وأمر قاضي محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جورج. ب دانيلز، بأنه يجوز للمدعين في بورلنغام تقديم طلب مستقبلي للحصول على تعويضات عقابية تتفق مع أي أحكام مستقبلية لهذه المحكمة، وأولئك المتضررين الذين يتقدموا بعد للحصول على تعويضات اقتصادية يمكنهم تقديم طلبات في مراحل لاحقة وسيتم الموافقة عليهم على نفس الأساس الذي تمت الموافقة عليه حاليًا لأولئك المدعين.

يُذكر أنه سبق وأن ألزمت المحكمة ذاتها إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وكان قد أصدر القاضي جورج دانيلز حكمًا بمسؤولية إيران والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص جراء هجمات 11 سبتمبر رفعت أسرهم دعاوى ضدهم، حسب موقع ABC NEWS.

وحددت التعويضات بـ12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق، على أن يحق للمدعين طلب تعويضات تأديبية في وقت لاحق.

وكان لقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم جراء هجوم الطائرات على برجي التجارة في هجمات 11 سبتمبر 2001.

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