إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة
توجيه من وزير الشؤون البلدية المكلف لجميع الأمانات

إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

2020/01/17
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

ويأتي هذا بعد استمرار الإسراف والتبذير في الطعام ورمي بقية الأطعمة على جوانب الطرق؛ مما يعتبر من صور الجحود لنعمة الله، وهذه الأفعال تهتز لها قلوب العقلاء خوفًا من العقوبة، فالنعم تدوم بالشكر وتزول بالإسراف والتبذير، وقد قال تعالي: {‎وَضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}.

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ابو ريان
ضيف
ابو ريان

ممتاز جدا وقرار في محله ولكن يجب التدقيق والمراقبة المستمرة لان والله الي نشوفه من زيادة في الطعام بعد الحفلات شي مؤسف وتبذير. الله يجزاك الف خير علي هذا القرار. الشئ الثاني نتمنا ان يكون هناك ظوابط في الاستراحات المنتشره الان في جميع أنحاء المملكه وبالذات في الطايف استراحات العزاب تحديدا لابد من التدقيق في أمور السلامه ومخارج الطوارئ. ووضع لوحات باسم الاستراحة ورقم السجل التجاري ووضع كاميرات مراقبه وحراس امن لانها منتشره بكثره وأيضا الغرف الي يتم تأجيرها غير لائقة للسكن كلها الأسطح زنق وأيضا المخلفات حولها بكثافة وأيضا مواقف السيارات والمويه لابد تكون صالحه للشرب. وليس ان صاحب… قراءة المزيد ..

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