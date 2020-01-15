إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة في رالي داكار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق رالي داكار السعودية 2020 إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة “حرض – الشبيطة”، وذلك بعد أن قطع المشاركون 354 كلم.

وأوضح حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع “تويتر”، أن سبب إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة هو سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة المتسابقين، على أن يتابعوا القيادة بحذر نحو الشبيطة تمهيدًا لمرحلة الغد.

وكانت سيارة الإسباني فرناندو ألونسو قد انقلبت، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية 2020 بعد قطعه 1 كلم من أصل 345 كلم، ولكنه لم يتعرض لأي أذى.

وتعرضت سيارة فرنانو ألونسو لأضرار عديدة وتحطم الزجاج الأمامي، ليخسر حوالي ساعة من وقته العام في سباق رالي داكار السعودية 2020، قبل أن يتم الإعلان عن إلغاء هذه المرحلة.

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