إمبراطور اليابان الجديد في أول كلمة لشعبه: أشعر بالقلق

المواطن - متابعة

تمنى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو اليوم الخميس عاماً جديداً لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد.

وقال ناروهيتو للجموع: يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم، فيما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون “بنزاي” أي “يعيش”، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الإمبراطور البالغ 59 عاماً وإلى جانبه الإمبراطورة ماساكو: ومن ناحية أخرى أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص ما زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة العام الماضي.

وقال: آمل أن تكون هذه السنة طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية.

وزار الإمبراطور وزوجته الشهر الماضي مواطنين في مناطق شمال شرقي اليابان اجتاحها الإعصار القوي هاغيبيس في أكتوبر، والذي أودى بأكثر من 80 شخصاً وألحق أضراراً هائلة بالبنية التحتية.

وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضاً أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش في نحو قرنين، عندما تنحى في 30 أبريل (نيسان) بعد حكم استمر ثلاثة عقود. واعتلى ناروهيتو العرش رسمياً في أكتوبر أمام ملوك وقادة من أنحاء العالم.

ويفتح القصر المركزي في طوكيو الذي تحيط به جدران من الحجر والخنادق، أمام العامة مرتين في العام، الأولى في عيد الإمبراطور والثانية في رأس السنة، عندما يستقبل الإمبراطور وعائلته المهنئين.

وسيطل الإمبراطور أربع مرات خلال اليوم من شرفة القصر.

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