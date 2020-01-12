إنتر ميلان يستجيب لكونتي ويختار أولى الصفقات

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي استجاب للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حول ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي بالموسم الحالي.

وكانت شبكة سكاي سبورتس ذكرت أن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا يزال ينتظر نادي إنتر ميلان الرد من وكيل أعمال اللاعب الدنماركي لحسم باقي الإجراءات من أجل ضمه وبشكل رسمي من صفوف نادي توتنهام.

ولكن قد يرفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التفريط في إيركسن لمصلحة إنتر ميلان مما يهدد الصفقة، خاصة أن نتائج السبيرز ليست جيدة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي حيث كان آخرها الخسارة أمس السبت ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

كونتي يُلمح لمطلبه بغضب

وانفجر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي غضبًا، وذلك بعد التعادل مع نادي أتالانتا أمس السبت بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال كونتي عقب مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، إن دخول فريقه بدون تواجد لبعض نجوم الفريق في التشكيلة أثر بالسلب على الفريق مما جعله يسقط في فخ التعادل ضد أتلانتا.

وألمح كونتي إلى رغبته في التعاقد مع بعض الصفقات لنادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

سانشيز ليس جاهزًا

وكان إنتر ميلان تعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة، لكن سانشيز لم يظهر مع الإنتر بسبب الإصابة، عكس زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انفجر تهديفيًا وتألق مع إنتر ميلان بمجرد رحيله عن مانشستر يونايتد.

يذكر أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز كان تقدم بالهدف الأول لنادي إنتر ميلان في شباك أتالانتا عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول ثم تراجع أداء الإنتر مما أعطى الفرصة لفريق أتالانتا لتسجيل هدف التعادل عبر اللاعب روبن جوسينس بالدقيقة الخامسة والسبعين.

ويحتل نادي إنتر ميلان حاليًا صدارة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة وبشكل مؤقت، في انتظار نتيجة يوفنتوس وروما حيث تُقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأوليمبكو في العاصمة الإيطالية روما.

تابعنا على تواصل معنا على