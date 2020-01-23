إنتر ميلان يضم فيكتور موسيس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس الخميس عن تعاقده مع اللاعب النيجيري فيكتور موسيس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع نادي إنتر ميلان عبر ” الإنترنت” أن فيكتور موسيس انضم لصفوف الإنتر للعمل مع مدربه السابق في تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان كان تعاقد مع اللاعب الإنجليزي أشلي يونج من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما أن الإنتر تعاقد مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في صيف 2019 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد كصفقة بيع نهائي.

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