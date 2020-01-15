إنجاز 15 % من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

المواطن - واس

وصلت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع الذي انطلق العمل فيه قبل نحو أسبوعين أكثر من 15%, وفقًا لما أعلنته هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة, ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي وتوفير التجهيزات اللازمة كافة وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة وذلك بتقليص مدة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددا من المرافق الخدماتية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية الذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار, مبينا أن المرافق الخدمية أسهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يذكر أن المرافق الخدماتية المتواجدة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلًا في أمن الطرق، ومسارات للمركبات حيث زِيدَ عددها لتصبح 16 مسارًا.

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