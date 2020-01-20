إنستجرام يحذف زرًّا هامًّا من واجهته الرئيسية!

المواطن - متابعة

حذف تطبيق إنستجرام زر IGTV من واجهته الرئيسية؛ وذلك بسبب النتائج المتواضعة التي حققها خلال 18 شهرًا.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن حذف الزر جاء بعد أن سجل 7 ملايين تنزيل فقط في غضون عام ونصف، في حين وصل تعداد مستخدمي إنستجرام إلى مليار، بحسب “سكاي نيوز”.

وبحسب متحدث من فيسبوك فإن “هناك عددًا قليلًا جدًّا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستجرام، ونحن نهدف دائمًا إلى إبقاء المنصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة”.

ولم يعد مستخدمو إنستجرام بحاجة لتطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث بات مضمنًا في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليه من خلال الخلاصة الرئيسية وExplore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية.

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