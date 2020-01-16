إنشاء الاتحاد الدولي لبولو الإبل وإطلاق أول بطولة في العلا

المواطن - الرياض

تم اليوم الإعلان عن إنشاء الاتحاد الدولي لبولو الإبل ومقره الرياض، وتزكية فهد بن حثلين لرئاسته لمدة 4 أعوام.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل إقامة البطولة الدولية الأولى لبولو الإبل في شهر فبراير المقبل بمدينة العلا.

يذكر أن العلا تشهد انطلاق بطولة ديزرت بولو، التي تُسجّل في تاريخ المملكة العربية السعودية كأول بطولة تقام تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو الذي تم تشكيله حديثًا، لأول مرة في المدة من 16 إلى 18 يناير 2020.

وستكون هذه البطولة بمثابة حدث رئيس ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي يحتفل بالتراث الثقافي لمنطقة المدينة المنورة الجميلة وتاريخيها على مدار ثلاثة أشهر.

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