إنشاء مركز دولي لأخبار الإبل.. قاعدة بيانات موثقة

المواطن - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أمس الخميس، إنشاء المركز الدولي لإعلام الإبل، والذي سيكون تابعًا للمنظمة الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل: إن المركز سيتولى نشر أخبار الإبل وتوثيقها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دولية لأخبار الإبل، ومنح الشهادات التي توثق هذه الأخبار.

وأوضح أنه حتى يتمكن المركز الذي سيتخذ من مدينة الرياض مقرًا له، من القيام بذلك سيقوم بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، فضلًا عن بناء قواعد معلومات إلكترونية لأخبار الإبل، تضمن حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.

وأوضح أن المركز سيصدر أخبار الإبل وفقًا للأنظمة والتعليمات التي سيعتمدها، كما سينشر أخبار لمُلاك الإبل والمنتجين والمربين في كل ما يتعلق بشؤون الإبل.

وسيتولى المركز أيضًا إقامة المؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة الإعلامية التي لها علاقة بشؤون الإبل، وتنظيمها، والمشاركة فيها، حسب الإجراءات المنظمة لذلك.

وأضاف أنه سيكون مطالبًا من المركز أيضًا إقامة شراكات مع الجهات المختلفة، لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات التي لها علاقة بنشر أخبار الإبل، وتقديم الدورات التدريبية الإعلامية المتصلة برعاية الإبل ونشر أخبارها، وذلك للعاملين في المركز أو غيرهم.

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