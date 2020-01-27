إنقاذ امرأة من حمل نازف خارج الرحم ببريدة

المواطن - بريدة

تمكن أطباء الجراحة بمستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة امرأة سعودية في مقتبل العمر 22 عاماً، تعاني من حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم وآلام بالبطن وانخفاض شديد في ضغط الدم وتسارع في نبضات القلب، وهي حامل في بداية شهرها الثاني.

وأفاد الطبيب المشرف على حالة المريضة الصحية، استشاري الجراحة والعامة والمناظير د. عمرو الحديدي بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام في البطن وانخفاض في ضغط الدم وازدياد في نبضات القلب، حيث كانت المريضة حاملاً في بداية شهرها الثاني، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي بينت وجود حمل سليم مع اشتباه نزيف داخلي شديد بالبطن مع أن المريضة كانت لا تشكو من أية إصابات قبل ذلك. فقرر الفريق الطبي المعالج على الفور اتخاذ القرار بإجراء استكشاف للبطن ومعرفة سبب النزيف، حيث إن تحويلها إلى أقرب مستشفى للولادة قد يعرض حياتها وحياة الجنين إلى الخطر.

وبعد إجراء التدخل الجراحي الاستكشافي، تبين وجود حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم، وتمت السيطرة على النزيف واستئصال الحمل النازف، ومتابعة المريضة تحت إشراف أطباء الجراحة واستشاري الولادة د جاويد حتى خروجها بسلامة الله بعد تمام الشفاء مع سلامة حملها. من جهة أخرى أفاد د. عمر تعد هذه الحالة من الحالات نادرة الحدوث بين النساء الحوامل والتي قد تحدث في سيدة من كل ثلاثين ألف سيدة حامل.