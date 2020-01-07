إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق شقة في ضباء
أكد الدفاع المدني أن جميعهم بصحة جيدة

إنقاذ امرأة و4 أطفال من حريق شقة في ضباء

2020/01/07
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - ضباء

أنقذ مدني ضباء، مساء اليوم الثلاثاء، امرأة وأربعة أطفال إثر احتجازهم داخل شقة؛ بسبب اشتعال النيران داخل إحدى الغرف.

وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحريق كان نتيجة حدوث التماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية، موضحًا أن جميعهم بصحة جيدة.

ونشر المدني صورة تبين مباشرة الحادث.

وفي وقت سابق، أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الخامس بمبنى مكون من 8 أدوار.

وأكد الدفاع المدني، أنه تم إخلاء 40 شخصًا جراء الحادث، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

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