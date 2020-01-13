إنهاء معاناة طفلة من تشوهات بالفك بجازان

المواطن - واس

تمكن أطباء جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنهاء معاناةٍ استمرت طويلاً لطفلة كانت تعاني من انعدام للتغذية الطبيعية عبر الفم منذ الولادة مع صعوبة النطق والكلام، حيث لم تكن تستطيع فتح فمها أكثر من 5 ملم بسبب التحام الفك والمفصل السُفلي مع الفك العلوي وقاع الجمجمة.

وكانت الطفلة أُدخلت لقسم التنويم بعد إجراء الفحوصات وعمل التحاليل الطبية اللازمة، ومن ثم قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية استمرت 10 ساعات تم خلالها عمل شق حنجري للحفاظ على مجرى الهواء مع إجراء فتح جراحي في الجزء الأيمن والأيسر من الرأس ومن أمام الأذن امتداداً إلى خلف الفك السفلي.

وجرى خلال العملية فصل عظام ومفصل الفك السفلي عن عظام الفك العلوي وعظام الوجنة وقاع الجمجمة في الجهة اليمنى واليسرى، كما تم عمل فتح جراحي من داخل الفم، وفصل عظام الفك السفلي الملتحمة بعظام الفك العلوي من داخل الفم، وكذلك تم تدوير عضلة الصدغ ووضعها كفاصل بين عظام الفك السفلى والعلوي وقاع الجمجمة في الجهة اليمنى واليسرى لمنع التحام عظام الفكين مرة أخرى.

وترقد الطفلة فجر بقسم التنويم بالمستشفى، وتخضع للمتابعة من قبل الفريق الطبي المعالج، وتتمتع حالياً بصحة جيدة، وتمكنت بحمد الله على تناول الغذاء اللين عن طريق الفم بعد أن باتت تملك القدرة على فتح الفم بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه.

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