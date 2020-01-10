إيران تحدد دولتين للمساعدة حال تعذر فتح الصندوق الأسود

المواطن - متابعة

غيرت إيران موقفها بشأن التحقيقات في سبب سقوط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصًا حيث أعلنت طهران أنها قد تستعين بروسيا أو فرنسا إذا تعذر عليها فتح الصندوق الأسود.

وكانت إيران ترفض في وقت سابق مشاركة أي دولة في عملية التحقيق لكشف سبب سقوط الطائرة.

وترجع العديد من الجهات سقوط الطائرة فوق مدينة شهريار الإيرانية بصاروخ إيراني كان في طريقه لقاعدة عين الأسد في العراق ضمن الهجمات الأمريكية التي شنتها طهران ضد القوات الأمريكية.

وأعلنت مصادر إعلامية إيرانية أنه تم نقل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى مطار مهر آباد، يأتي ذلك فيما طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل وذي مصداقية بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران.

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