إيران تطلق 12 باليستياً على قاعدة عين الأسد وأخرى في أرابيل
أنباء عن تدمير عدد من الطائرات الأميركية في القصف

إيران تطلق 12 باليستياً على قاعدة عين الأسد وأخرى في أرابيل

2020/01/08
الساعة 8:20 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات امريكية وقوات للتحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :” نعمل على تقييم أولي للأضرار”، مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

كما كشفت وكالة “تسنيم” عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.

وطالب الحرس الثوري في بيانه سحب القوات الأميركية من المنطقة لعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأميركيين، بحسب تعبيره.

كما تبنّت الميليشيا استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني بالعملية الأميركية، الجمعة الماضي، في بغداد.

ولوحت إيران بمزيد من الردود المدمرة بعد هذا الهجوم، وحذرت واشنطن من الرد، وسط أنباء عن تدمير عدد من الطائرات الأميركية في القصف على قاعدة عين الأسد.

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