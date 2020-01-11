إيران تعتقل السفير البريطاني لديها

المواطن - متابعة

أعلنت إيران إنترناشيونال اعتقال السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكاير؛ بتهمة تواجده في الاحتجاجات.

وقالت إيران إنترناشيونال: إن اعتقال السفير البريطاني تم لعدة ساعات وأُفرج عنه، فيما أفادت وكالة تسنيم الرسمية بأن احتجاز المبعوث البريطاني بإيران تم لساعات بتهمة التحريض.

يشار إلى أنه بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت مساء السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران. وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

كما علت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، هاتفين: “النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية.

ومزق المتظاهرون صورًا لقاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في 3 يناير الحالي.

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