إيران تقرر إرسال الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا

المواطن - متابعة

تعتزم إيران إرسال مسجلات الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، إلى أوكرانيا؛ لإجراء مزيد من التحقيقات، وذلك بعد وفاة 176 شخصًا، كانوا على متن الطائرة التي سقطت يوم الثامن من يناير الجاري.

وبحسب ما قاله رئيس قسم التحقيقات في الحوادث في إدارة الطيران المدني الإيراني، حسن رضيفار، فإنه لم يكن من الممكن فحص الصندوقين الأسودين للطائرة في إيران؛ ولذا سيتم إرسالهما إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيساعد الخبراء الفرنسيون والأمريكيون والكنديون في تحليلهما.

وأضاف أنه إذا لم ينجح ذلك فسيتم إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، طالب القيادة الإيرانية يوم أمس بإرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا، حتى يقوم خبراؤها بفحصهما، وخاصة بعد تعرضها للتلف الشديد، كما طالبهما بضرورة تعويض عائلات الضحايا وإرسال الرفات إلى بلادهم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني قبل أيام مسؤوليته عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، حيث أسقطها عن طريق الخطأ بعد دقيقتين فقط من إقلاعها من طهران يوم 8 يناير؛ مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، والبالغ عددهم 176.

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