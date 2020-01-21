إيران تكشف طراز الصاروخين اللذين أسقطا الطائرة الأوكرانية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في تقرير أولي عن نتائج تحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية، نُشر على موقعها الإلكتروني: اكتشف المحققون أن صاروخين من طراز Tor-M1 أطلقا على الطائرة.

وتابعت أن التحقيق ما زال جاريًا لتقييم تأثير الحادث.

وكان قد أقر قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، بالمسؤولية الكاملة عن الحادثة، لكنه أشار إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ تصرّف بمفرده.

وقبل ذلك، نفت إيران لعدة أيام الادعاءات الغربية بناء على تقارير المخابرات الأمريكية بأن طائرة بوينج 737 قد أسقطت، وتعرضت إيران لضغوط دولية متزايدة لإجراء تحقيق كامل وشفاف في الكارثة الجوية.

تم إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف بطريق الخطأ بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير.

وتؤكد نتائج التقرير الأولي، تقريرًا في صحيفة نيويورك تايمز تضمن لقطات فيديو أظهرت إطلاق صاروخين على الطائرة.

طراز الصاروخين:

Tor-M1 هو صاروخ أرض جو قصير المدى تم تطويره من قِبل الاتحاد السوفيتي السابق، مُصمم لاستهداف الطائرات أو صواريخ كروز.

الصندوق الأسود:

في تقريرها، قالت منظمة الطيران المدني إنه من المستحيل قراءة بيانات الرحلة ومسجلات الصوت في قمرة القيادة، المعروفة باسم الصناديق السوداء؛ لأن الطائرة من الطراز الأحدث في العالم.

وطلبت هيئة الطيران من نظرائها الفرنسيين والأمريكيين تقديم قائمة بالمعدات اللازمة لقراءة الصناديق السوداء، لكنها ادعت أنها لم تتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن.

تابعنا على تواصل معنا على