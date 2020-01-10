إيران تماطل.. نتائج تحقيقات الطائرة الأوكرانية قد تستغرق عامين

المواطن - متابعة

في محاولة للمماطلة والتهرب من الضغط الدولي أعلنت إيران أن نتائج التحقيقات في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قد تستغرق عامين.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن فك شفرات الصندوق الأسود للطائرة ربما تستغرق نحو شهرين.

ورفضت إيران في وقت سابق تسليم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة لأي جهة أجنبية في محاولة منها لطمس أي دليل يشير إلى احتمال سقوط الطائرة بصاروخ إيراني كان في طريقه إلى قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودًا ومعدات أمريكية.

ورجحت أكثر من جهة بينهم أوكرانيا ذاتها احتمالية إسقاط الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ حيث سقطت في مدينة شهريار بعد إقلاعها بدقائق من مطار طهران الدولي.

ولفتت هيئة الطيران المدني الإيرانية إلى أن الشركة المشغلة للطائرة الأوكرانية هي التي ستتحمل الخسائر.

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