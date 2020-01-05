إيران ردًا على مقتل سليماني : سنستهدف مواقع عسكرية أمريكية

إيران ردًا على مقتل سليماني : سنستهدف مواقع عسكرية أمريكية

2020/01/05
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

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