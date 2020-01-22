إيزو تطلق شاشتها الجديدة للمحترفين

المواطن - متابعة

أطلقت شركة “إيزو” شاشتها Flexcan EV2460 الجديدة، لتلبية متطلبات المحترفين وموظفي المكاتب.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الشاشة الجديدة تمتاز بإطار نحيف للغاية وتصميم جذاب ولوحة IPS قياس 23.8 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.

وتبلغ درجة السطوع 250 قنديلة/ م2 مع نسبة تباين 1000:1، في حين يبلغ معدل الاستجابة 5 مللي ثانية ومعدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

ويتم نقل إشارة الصورة إلى الشاشة عن طريق منفذ DisplayPort ومنفذ HDMI ومنفذ DVI أو المنفذ التناظري، بالإضافة إلى أنه يمكن التحكم في إضاءة الخلفية LED حسب محتويات الصورة وإضاءة الخلفية.

ويبلغ استهلاك الشاشة من الطاقة الكهربائية 10 وات فقط، ويمكن تعديل وضع الشاشة من حيث الارتفاع والإمالة، ويشتمل الحامل على محور USB يتضمن أربعة منافذ.

ومن المقرر طرح الشاشة Flexcan EV2460 الجديدة في الأسواق العالمية في نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري بنحو 300 دولار أمريكي.

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