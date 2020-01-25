إيهاب توفيق يثير غضب الجمهور في أول ظهور بعد وفاة والده

المواطن - متابعة

تأثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة والد الفنان إيهاب توفيق قبل أيام، وذلك لكونه لم يرحل بصورة طبيعية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة تأثرا بالنيران التي اشتعلت في المنزل المملوك لنجله.

تداول الكثيرون خبر الوفاة وصور الفنان أثناء استقباله العزاء في وفاة والده، حيث كان الحزن باديا على وجهه، وظنوا أن الفنان ما زال في حالة حداد على والده إلى أن انتشرت صور جديده له اليوم.

أثارت الصور الجديدة استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان وهو يقوم بالغناء على مسرح نادي “Cairo Jazz Club”، والسعادة تغمر وجهه، وذلك بعد 15 يوما فقط من وفاة والده.

سخر الكثيرون من إطلاق الفنان لحيته في الصور حزنا على والده، بينما رأي البعض الآخر أنه يحق له فعل ما يريد، وأنه لا يمكنه إيقاف حياته.

ه.

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